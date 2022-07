Agadir se dote d’un nouveau tunnel

La ville d’Agadir vient de se doter d’un nouveau tunnel, au croisement des boulevards Abderahim Bouabid et la route nationale n°1. L’infrastructure, inaugurée le 8 juillet, a pour objectif de fluidifier le trafic.

D’après une source de Le Site Info, les travaux ont été initiés en décembre dernier, sous la supervision du Wali de la région de Souss-Massa, Ahmed Hajji, du président de la commune d’Agadir et actuel Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, ainsi que différents officiels locaux.

Les travaux ont été réalisés en un temps que l’on peut qualifier de « record », afin de permettre l’allègement du trafic urbain et de faciliter la conduite pour les habitants et les visiteurs de la ville et son périmètre.

S.L.