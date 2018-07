Les Russes lancent un delphinarium à Agadir

Dans une déclaration à la MAP, le consul général de Russie à Casablanca, Andrey Tsyberkoa souligné que ce delphinarium reflète l’un des aspects des relations de coopération et d’amitié entre le Maroc et la Russie, rappelant que le partenariat entre les deux pays a été consolidée à la faveur de la visite effectuée par le roi Mohammed VI à Moscou en 2016 et celle du premier ministre russe, Dmitri Medvedev l’an dernier à Rabat.

