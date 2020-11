Agadir : où en est le relifting de la corniche ?

Alors que plusieurs projets inscrits dans le cadre du Programme de développement urbain (PDU) d’Agadir (2020-2024) ont déjà été lancés, notamment les travaux d’aménagement de l’entrée de la ville, via Bensergao et l’avenue Mohammed V, par la SDL Agadir Souss-Massa Aménagement, le réaménagement de la zone touristique et balnéaire, délabrée, suscite la convoitise.

Certains projets sont plus attendus que d’autres, à commencer par le relifting de la corniche avec la création de quatre pôles thématiques, notamment une séquence commerciale, ludique, culturelle et sportive, le parc Al Inbiâat, le grand théâtre d’Agadir, les parkings souterrains et la réhabilitation d’Agadir Oufella. À cet égard, la base des travaux d’aménagement urbain de toute cette zone touristique a été lancée. Elle est encadrée par les clauses de l’appel d’offres portant sur les études et le suivi techniques des travaux d’aménagement urbain et paysager.

Exception faite de l’avenue Mohammed V, qui ne figure pas dans cette étude, les prestations à réaliser au titre de ce marché, dont les résultats seront connus à partir de la semaine prochaine, consistent en l’élaboration d’études techniques, le suivi technique, ainsi que la réception des travaux d’aménagement urbain et paysager de la zone en question.

Dans le détail, les études techniques porteront sur le réaménagement des voies, des rues et des boulevards ainsi que des allées piétonnes. À cela s’ajoutent l’aménagement d’espaces récréatifs et paysagers irrigués, le réaménagement des giratoires existants, des carrefours de raccordement au réseau d’assainissement pluvial et des ouvrages hydrauliques. Outre la réalisation des réseaux d’éclairage public, ce marché portera aussi sur la signalisation, la vidéosurveillance, l’arrosage des espaces verts, la réalisation de réseaux d’éclairage d’ambiance et d’ouvrages de protection au niveau des oueds, l’installation du mobilier urbain en plus du suivi des travaux jusqu’à leur réception définitive……….. LIRE LA SUITE