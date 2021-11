Agadir: où en est le projet de bus à haut niveau de service ?

Lancé officiellement en mars 2021 dans le cadre du Programme de développement urbain de la ville d’Agadir 2020-2024, le projet de Bus à haut niveau de service entame sa deuxième section des travaux d’aménagement d’infrastructures. Il s’agit du lancement simultané des appels d’offres séparés des lots 2 et 3 dédiés à l’infrastructure, couvrant respectivement 5,2 km et 6,4 km. Ils activeront les travaux à partir du Giratoire Al Kamra jusqu’au quartier Al Houda, et de ce dernier jusqu’à celui de Tikiouine. L’identité de l’adjudicataire de ces deux lots, totalisant 24 stations, est programmée pour le 7 décembre 2021.

La durée globale d’exécution de l’ensemble des prestations inscrites au lot 1 et 2 a été fixée à 12 mois pour chaque lot, à partir de la notification de l’ordre de service par le maître d’ouvrage, prescrivant le commencement de l’exécution des prestations. À cela s’ajoute l’aménagement des pôles d’échanges dans le cadre du même marché. En effet, les travaux de la première tranche du BHNS, «Amalway Agadir Trambus», relatifs à l’infrastructure de circulation du trambus, a concerné une longueur de 3,9 km, partant du port d’Agadir jusqu’au carrefour El Kamra. Ces premiers travaux, relatifs à l’infrastructure de circulation du trambus, sont chapeautés par la société «Grand Agadir pour la mobilité et le déplacement urbain SA», qui est le maître d’ouvrage du projet, alors que les travaux sont menés par la société marocaine Générale Routière, filiale de NGE, groupe français de bâtiments et travaux publics. Ils ont bénéficié d’une enveloppe de 123,90 MDH et nécessitent 14 mois de réalisation pour une date d’achèvement prévue en juin 2022.

Une estimation frôlant 401 MDH

Au total, les quatre lots totalisent environ 401 MDH, et concernent, en plus des travaux de la deuxième section, ceux relatifs aux infrastructure afférents à deux pôles d’échanges, celui du port de pêche supplémentaire et celui de la Place Salam (quartier les abattoirs), respectivement à hauteur de 33,3 et 8 MDH. La date d’ouverture des plis pour ces deux lots est prévue pour le 23 novembre 2021. Ils s’ajouteront ainsi au lancement effectué, le mardi 26 octobre 2021, du pôle d’échanges de la Vallée des Oiseaux qui permettra de restructurer l’ensemble du réseau des bus conventionnels aux alentours, assurant ainsi une intégration physique des transports collectifs autour de la ligne BHNS. Ce marché, qui intègre les différents corps d’état, à savoir l’infrastructure, l’aménagement urbain, le mobilier, l’éclairage public et l’espace vert, a été adjugé au groupement d’entreprises SNTRO/SATIMED, pour un montant de plus de 14,753 MDH et un délai de réalisation de 6 mois. Le projet prévoit aussi une intégration tarifaire qui offre aux voyageurs la possibilité d’utiliser la ligne BHNS et les autres lignes conventionnelles avec le même ticket. À terme, Amalway reliera le port d’Agadir aux quartiers de Tikiouine en 45 min, le long d’un trajet de 15,5 km, aménagé en site propre et traversant 35 stations et 6 pôles d’échanges.

Acquisition de 30 BHNS : L’adjudication en cours

Selon les estimations, la fréquentation est évaluée à 60.000 voyageurs par jour. Ils seront quotidiennement transportés par plus de 30 bus à haut niveau de service avec une amplitude horaire allant de 6h à 22h et une régularité estimée à un bus en moyenne toutes les 5 minutes en heure de pointe avec une vitesse commerciale de 20 km/h, grâce à sa flotte de véhicules articulés. L’acquisition de la flotte de 30 BHNS a été déjà lancée avec, pour objectif, une mise en service en juin 2023. L’adjudication du marché est en cours d’instruction par la SDL «Grand Agadir pour la mobilité et le déplacement urbain SA». Ces véhicules, qui nécessiteront une enveloppe de plus de 179 MDH selon l’estimation du maître d’ouvrage, auront une longueur de 18 à 21 m et seront dotés d’une motorisation thermique diesel niveau Euro VI-D minimum ou d’une motorisation hybride diesel-électrique niveau Euro VI-D minimum. Le budget total de réalisation d’Amalway est estimé à 1,2 MMDH. Long de 15,5 km, ce premier axe structurant du réseau de transport en commun parcourt l’ensemble de la ville d’Agadir, selon un axe Nord-Sud-Est, reliant le port d’Agadir aux quartiers de Tikiouine et desservant de nombreux pôles générateurs comme le Centre Administratif, l’Avenue Hassan II, Souk El Had, l’Avenue Hassan Ier, le Pôle Universitaire, la Cité Al Houda, la Zone Industrielle Tassila et Tikiouine

35 stations et 6 pôles d’échanges

Cette première ligne desservira 105.000 personnes dans un périmètre de 500 m autour de la ligne. Sur le plan technique, elle bénéficie d’une voie réservée exclusivement à la circulation des bus, comme pour une ligne de tramway, avec la mise en place de systèmes garantissant la priorité aux carrefours, la mise en service d’un matériel roulant et de stations confortables au design moderne, d’une qualité équivalente à celle des tramways. Le BHNS propose aussi une information au voyageur en temps réel et une billettique moderne au niveau de 35 stations doté de 6 pôles d’échanges. Les bus seront longs de quelque 18 mètres. Ils pourront accueillir entre 145 et 160 personnes. Au-delà du projet de transport, les aménagements, qui seront réalisés de façade à façade sur les axes traversés par Amalway Agadir Trambus, permettront de requalifier les espaces publics et les voiries, le long du projet. Ils renforceront les modes doux (piétons et cycles) et permettront de sécuriser leurs déplacements dans des espaces spécifiques clairement identifiés et protégés des modes motorisés. Ils renforceront, de fait, l’attractivité de la ville d’Agadir. Le projet prévoit aussi une intégration tarifaire qui offre aux voyageurs la possibilité d’utiliser la ligne BHNS et les autres lignes conventionnelles avec le même ticket.

Yassine Saber