Agadir: l’INDH prête main forte aux jeunes entrepreneurs

Ayant toujours rêvé de faire monter leur propre projet, les sœurs Habiba et kelthoum Benmoussa ont eu raison de frapper à la porte de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

En effet, l’INDH a contribué à la hauteur de 70% au financement de l’Agence de conception graphique et d’impression créée à Agadir, par des deux sœurs dans le cadre du programme 3 relatif à l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes.

« Après avoir eu mon diplôme de technicien spécialisé en infographie, j’ai travaillé dans des agences avant d’accumuler l’expérience nécessaire avant de débuter mon propre projet », a confié à la MAP Habiba Benmoussa.

Un jour en surfant sur internet, je suis tombée sur un appel à projets de l’INDH au profit des jeunes, a expliqué la jeune femme, relevant que son affaire qui est devenue une entreprise familiale a nécessité un investissement de 250.000 dirhams dont 74.000 dirhams octroyés par l’Initiative.

“Ma sœur Kelthoum, diplômée en management s’occupe du tout ce qui financier dans l’Agence”, a indiqué Mme Benmoussa, se félicitant du revenu stable qui a pu avoir à la faveur de ce projet, elle, sa sœur et trois autres personnes.

De même, note-t-elle, l’Agence a assuré l’encadrement de plusieurs stagiaires et collabore avec plusieurs prestataires.

Après environ 2 ans du début de son projet, Habiba se dit reconnaissante de l’appui financier mais également de l’accompagnement de l’INDH des entrepreneurs en herbe.

“L’INDH a changé ma vie et m’a permis de concrétiser mon rêve le plus cher” s’est réjouie la jeune femme tout en encourageant les jeunes intéressés par l’entreprenariat à franchir le pas et à frapper toutes les portes pour atteindre leur objectif et devenir un être actif dans la société.