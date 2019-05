Agadir: les jeunes qui ont choqué la Toile s’expliquent (VIDEO)

La vidéo est devenue virale en peu de temps et a suscité l’indignation de nombreux citoyens.

Des jeunes, à Ait Melloul, dans la région d’Agadir, ont été filmés, en shorts, en train de prendre leur bain à bord d’un bus, tranquillement, en éclatant de rires. Et avec tout l’attirail du hammam: un seau plein d’eau, une tasse et une brosse traditionnelle pour se frotter le dos. Ils ne leur manquait que le “saboune beldi” et un shampoing.

Ces jeunes étaient si à l’aise dans leur hammam improvisé, si décontractés et insouciants, qu’ils se sont mis à entonner le célèbre chant de révolte italien, “Bella Ciao”, repris dans le générique de la série espagnole qui avait récemment cartonné, “La Casa de Papel”.

“On travaillait sur un court métrage. Nous avons filmé plusieurs séquences dans des endroits différents. La scène qui s’est déroulée dans le bus faisait partie de ces séquences. Nous avions prévenu les passagers, ainsi que le chauffeur qu’il s’agissait d’un film. D’ailleurs, les passagers ont sympathisé avec nous à la fin et ont pris des selfies. Mais une personne malintentionnée a filmé dans le bus et a balancé le tout sur les réseaux sociaux”, explique un jeune à Cap24TV.

“Nous nous sommes fait insulter par tout le monde, ils ont même insulté nos parents…on ne pensait pas du tout que cela allait arriver là. Nous nous excusons auprès des personnes qui ont vu la vidéo sans comprendre le contexte. Nous n’avions pas du tout l’intention de donner une mauvaise image de la jeunesse marocaine. Nos parents ne nous ont rien dit, mais ils étaient tristes de constater la situation”. Faut-il croire sur parole les explications de ces jeunes ou faut-il les condamner? Selon nos sources, ils viennent d’être interpellés par la police. Affaire à suivre.

S.L.