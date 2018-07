Agadir: les activistes amazigh refusent “la palestinisation” de la ville

Plusieurs militants et activistes amazighs ont tenu, mardi 17 juillet, un sit in en face de la municipalité d’Agadir pour exprimer leur mécontentement suite à l’octroi de noms palestiniens à 43 rues et avenues du quartier Al Qods.

