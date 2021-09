Agadir: le RNI en tête des élections communales

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI) est arrivé en tête des élections communales du mercredi au niveau de la commune d’Agadir, en remportant 29 sièges sur un total de 61, selon des résultats provisoires.

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) occupé la 2ème place avec 6 sièges, suivi du Parti Justice et développement (PJD) et de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) avec 5 sièges chacun, tandis que la parti de l’Istiqlal (PI) s’est placé en 5ème position avec 4 sièges.

D’autres formations politiques se sont partagées les 12 autres sièges restants de la commune.

Par ailleurs, le taux de participation a atteint 25,55%.

Au niveau de la commune de Drarga, le RNI s’est placé également en tête des élections avec 14 sièges, suivi du PI, le PAM et le PPS (3 sièges chacun). Le taux de participation au niveau de cette commune s’est élevé à 40,75%.

SL.. (avec MAP)