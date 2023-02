Agadir: le grondement du tonnerre sème la terreur (VIDEO)

La ville d’Agadir a connu de fortes précipitations, accompagnées d’éclairs de la foudre et de grondements assourdissants du tonnerre, le soir du jeudi 16 février. Ce qui n’as pas manqué de provoquer la grande frayeur des citoyens.

Et selon une source de Le Site info, cette tempête orageuse a réveillé de leur sommeil les habitants d’Agadir et de ses environs et créé la panique, surtout chez les enfants très effrayés par le terrible et assourdissant grondement du tonnerre.

Ce dernier a été enregistré par de nombreux internautes qui ont publié et partagé leurs vidéos sur les réseaux sociaux, faisant entendre ce bruit ayant suscité la frayeur. Laquelle frayeur, créée par le grondement du tonnerre, a été telle chez certaines personnes que celles-ci sont sorties dans la rue, craignant le pire, à Dieu ne plaise!

M.R.