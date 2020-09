Agadir: le beau geste de la préfecture de police envers 3 sœurs 

Une joie indescriptible! Des sourires aussi radieux que juvéniles! Tels ont été les sentiments exprimés par trois sœurs, suite à l’accueil chaleureux et paternel qui leur a été réservé au sein de la préfecture de police de la ville d’Agadir.

Ces trois sœurs avaient auparavant manifesté leur amour et leur admiration pour le métier de la police et pour les fonctionnaires qui veillent à la sûreté des citoyens. Leurs sentiments leur a valu d’être reçus au sein de la préfecture, sur hautes instructions du Directeur général de la Sûreté nationale.

Et la Directrice de la Sûreté a révélé, via les réseaux sociaux, que les trois enfants ont été revêtus d’uniformes d’officiers de police et ont reçu plusieurs cadeaux, dont des tablettes .

