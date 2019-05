Agadir: la vidéo d’un marchand ambulant enflamme la Toile

Depuis plusieurs heures, une vidéo d’un marchand ambulant, vendant des oeufs, interpelle les réseaux sociaux et fait l’objet de nombreux commentaires d’internautes choqués par l’enregistrement.

On y voit cette personne qui s’est fait coudre les lèvres pour protester contre la mésaventure dont il a été victime. En effet, des éléments des Forces auxiliaires d’Agadir avaient détruit son étal d’oeufs, dans un souk de la région d’Aourir.

Le marchand informel s’était alors cousu la bouche et a partagé une vidéo sur la Toile, accompagnée d’une légende où il raconte les raisons qui l’avaient incité à opter pour cette manière étrange et douloureuse de crier son désespoir, et sa colère indignée

“Chers frères et soeurs, je voudrais que vous partagiez cette vidéo à grande échelle. Je voulais vendre des oeufs à Aourir, mercredi, dans les environs d’Agadir pour gagner mon pain quotidien. Mais les autorités m’en ont empêché d’une manière injuste et répressive. J’ai décidé alors de coudre mes lèvres en signe de protestation contre ces agissements. J’ai besoin de votre aide et de votre soutien”, a-t-il écrit.

La vidéo n’a pas manqué d’être largement partagée sur les réseaux sociaux et relayée par plusieurs médias. Un grand nombre d’internautes ont exprimé leur solidarité, tout en demandant aux autorités compétentes d’intervenir pour rendre justice au marchand ambulant.

N.K