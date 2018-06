Agadir: La vérité sur la vidéo qui circule sur la Toile

La préfecture de police d’Agadir assure que la vidéo publiée sur Facebook montrant quatre individus en train d’agresser physiquement un jeune à l’arme blanche, n’illustre nullement les activités d’un réseau criminel, indique la DGSN dans un communiqué.

En vue d’éclairer l’opinion publique, les services de la sûreté nationale tiennent à souligner que la vidéo en question témoigne d’une agression physique commise le 17 juin courant dans la localité de Dcheira El Jihadia, relevant du district d’Inezgane, par quatre individus suite à un différend personnel avec la victime, et qu’il ne s’agit nullement d’une affaire de vol ou d’atteinte aux biens d’autrui, note le communiqué.

La préfecture de police d’Agadir souligne que les services de sûreté ont arrêté trois suspects pour leur implication présumée dans cette agression, deux repris de justice et un mineur de 17 ans, ajoute la même source, notant qu’ils ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

Les mis en cause ont déférés devant la justice le 19 juin courant pour coups et blessures à l’aide de l’arme blanche ayant entraîné une incapacité physique de plus de vingt et un jours.

En apportant ces précisions, la préfecture de police d’Agadir réfute de manière catégorique les commentaires qui laissent entendre que la vidéo en question témoigne de l’activité d’un réseau criminel perpétrant des vols avec violence.

