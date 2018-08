Agadir: la mésaventure d’une famille anglaise à cause du Henné

Nos confrères du HuffPost Maroc ont relayé les propos de la maman partagés sur Facebook: “Nous avons laissé nos enfants en faire en vacances sans penser une seconde que cela serait dangereux. L’hôpital a déclaré que les produits chimiques/colorants dans le henné noir étaient trop forts. Ils ont maintenant des brûlures chimiques et prennent des antibiotiques et des antihistaminiques dans l’espoir qu’ils ne contractent pas d’infection ou ne tombent pas malades. Si on vous le propose, dites NON!”

Sur des photos partagées par la mère, on constate que les tatouages sont devenus des brulures. Dans une déclaration à la presse anglaise , elle a hurlé sa colère face à cette pratique qui existe beaucoup au Maroc et qui n’est pas contrôlée.