Agadir: la guerre est déclarée contre les jet ski

Selon Al 3omk, une campagne a été menée par la commune, les forces auxiliaires et la DGSN afin de libérer l’espace public «maritime» des intrus. Les loueurs de parasols, de jet ski, de transats et de sièges ne disposant pas d’une autorisation d’exercer accordée par la municipalité ont été chassés des lieux et leur matériel a été saisi.

