Agadir: la DGSN enquête sur le meurtre d’un chauffeur de taxi

Le service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir a arrêté, samedi soir, un individu pour son implication dans l’homicide volontaire d’un conducteur de taxi (deuxième catégorie).

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué dimanche dans un communiqué que le mis en cause (22 ans), qui vivait sans abri, a tué vendredi la victime en l’étouffant avec un châle qu’elle portait et ce, en raison de précédents conflits entre les deux parties, ajoutant que les enquêtes sont en cours pour identifier la nature et les motifs réels de ces conflits.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.

LIRE AUSSI: Meurtre d’un taximan à Agadir: le suspect a été interpellé

fj