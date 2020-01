Agadir: la DGSN a mené une grosse opération ce samedi

Le service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir a réussi, samedi aux premières heures, à mettre en échec une opération internationale de trafic de drogues, qui a abouti à la saisie de deux (02) tonnes et 230 Kg de chira.

Cette opération d’envergure s’est déroulée dans un des quartiers résidentiels d’Agadir, indique dans un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale, précisant qu’un camion chargé des drogues saisies, camouflées dans 112 paquets, a été intercepté.

Par ailleurs, trois suspects, âgés de 50 et 57 ans, ont été arrêtés, tandis que les opérations de fouille effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir une voiture, un autre camion et 14 téléphones portables, poursuit le communiqué.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent et ce, en vue de déterminer les ramifications nationales et internationales, ainsi que les liens éventuels des personnes arrêtées avec des réseaux criminels, et arrêter tous les individus impliqués dans le trafic de drogues par l’intermédiaire de ces poids lourds, poursuit la DGSN.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts inlassables déployés par les services de la DGSN dans le but de lutter contre le crime sous toutes ses formes, y compris le trafic international de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.

