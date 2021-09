Agadir: Karim Achengli nommé par Macron chevalier de l’ordre national du mérite

Cette haute distinction de la part du Président français est une reconnaissance de la France des multiples marques d’amitié dans le cadre du développement et de la dynamisation des échanges entre les entreprises françaises et marocaines, mais aussi, dans le domaine de la culture…

Consécration méritée. Karim Achengli, ancien Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la Région Souss-Massa a été nommé Chevalier de l’ordre national du Mérité par Emmanuel Macron, Président de la république française. Candidat aux prochaines élections régionales et législatives, au nom du RNI, Karim Achengli, a déjà reçu une lettre de félicitations de la part de Helene Le Gal, Ambassadrice de France au Maroc. Selon ladite lettre, cette haute distinction est une reconnaissance de la France des multiples marques d’amitié dans le cadre du développement et de la dynamisation des échanges entre les entreprises françaises et marocaines, mais aussi, dans le domaine de la culture. Ces marques d’amitié concernent aussi l’appui apporté par Karim Achengli aux compatriotes français durant les périodes difficiles, marquées par le contexte pandémique, lors de la fermeture des frontières l’année dernière.

La diplomatie économique : une priorité majeure

Tout au long de son mandat (2015-2021), Karim Achengli, l’ancien Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la Région Souss-Massa et son équipe dirigeante ont fait de la diplomatie économique une priorité majeure. A cet égard, la CCIS-SM a conclu, au total, sept conventions de partenariat, avec des partenaires étrangers et elle a accueilli également sept délégations représentant plusieurs pays du continent Africain, Européen et Asiatique. Ces délégations sont essentiellement composés d’hommes d’affaires et institutionnels appartenant à la sphère économique. En ce qui concerne les représentations diplomatiques étrangers au Maroc, la présidence de la Chambre a reçu plusieurs ambassadeurs et consuls dont également Marie-Anne Courrian, Consule générale de France, à Agadir, qui a été nommée courant 2020 à la tête du Consulat de France dans le chef-lieu du Souss.