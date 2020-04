Agadir: interpellation tôt ce samedi matin à Amskroud

La police judiciaire d’Agadir est parvenue, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST), aux premières heures du samedi, à interpeller un individu âgé de 31 ans, soupçonné d’être impliqué dans une affaire de possession et de trafic de chira.

Le suspect a été interpellé dans la zone d’Amskroud, banlieue d’Agadir, après une opération de contrôle et de surveillance effectuée en coordination avec les services de la Gendarmerie royale territorialement compétents, indique la DGSN dans un communiqué, ajoutant que le prévenu, qui était à bord d’un camion de marchandises en provenance des provinces du nord du Royaume et muni de fausses plaques d’immatriculation, a été arrêté en possession de 365 kilogrammes de chira.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les recherches et investigations se poursuivent afin d’arrêter le chauffeur du camion et les autres suspects impliqués dans cette affaire, et déterminer tous les liens et extensions possibles de cette affaire avec les réseaux de trafic de drogue, fait savoir la même source.

M.S. (avec MAP)