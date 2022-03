Agadir: incendie dans une résidence universitaire pour étudiantes

Un terrible incendie s’est déclaré dans une résidente universitaire pour étudiantes, sise à proximité des facultés au quartier Dakhla, à Agadir, dimanche soir.

Selon une source de Le Site info, le feu a pris dans des circonstances encore inconnues et a réduit en cendres les équipements de la résidence et les biens personnels des étudiantes. Heureusement, on ne déplore que ces dégâts matériels et les résidentes s’en sont sorties avec plus de peur que de mal, mais avec un sentiment de grande panique chez les étudiantes présentes sur les lieux au moment du sinistre.

Si la vraie cause de l’incendie reste encore inconnue, on suppose toutefois qu’il s’agit un court-circuit, a ajouté la même source, en soulignant qu’une unité de la Protection civile es parvenue à circonscrire le sinistre.

De même que les autorités locales et sécuritaires se sont rendues sur les lieux et une enquête a été diligentée dans le but d’élucider les réelles circonstances de l’incendie, sur instructions du parquet général compétent.

L.A.