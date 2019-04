Agadir: il viole un enfant de 6 ans au milieu de nulle part

Un garçon âgé de six ans a été violé dans la commune de Sidi Bibi, située entre Agadir et Tiznit. Le coupable, 19 ans, l’a attiré au milieu de nulle part et a abusé de lui sans une once d’humanité.

Selon une source de Le Site info, son père a commencé à s’inquiéter en constatant que le comportement de son fils a considérablement changé. Contrairement à son habitude, il se cachait dans un coin de la maison et passait beaucoup de temps seul. Quelques jours après le drame, le jeune garçon est sorti de son silence et a révélé à son père qu’il a été violé.

Ce dernier, sous le choc, a porté plainte auprès des services de la gendarmerie royale et a pu avoir un certificat médical prouvant que son fils a été bel et bien violé. Après avoir entendu la victime, les autorités ont entamé leurs recherches et réussi à interpeller le mis en cause. Il a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

Y.K.