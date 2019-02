Agadir: il tue sa femme et brûle son corps

Douar Drayd, dans la commune de Sidi Bibi, à Agadir, a été secoué lundi 18 février par un sordide meurtre.

Selon une source de Le Site info, un individu de 45 ans a tué sa femme et brûlé son corps dans le domicile conjugal. Alertés, les services de la gendarmerie royale se sont immédiatement rendus sur les lieux du drame et ont interpellé le mis en cause qui a opposé une résistance farouche.

Elle a expliqué que le feu a ravagé la maison avant l’arrivée des éléments de la protection civile qui ont finalement réussi à l’éteindre.

«Le mis en cause a tué sa femme et mère de ses trois enfants à cause de certains conflits familiaux. La région n’a jamais vécu une tragédie pareille», a déploré la même source.

Une enquête a été ouverte par les autorités pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire et le corps de la victime, calciné, a été transféré à la morgue.

Y.K.