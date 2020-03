Agadir: deux agresseurs dans les filets de la police

La police judiciaire d’Agadir a arrêté, lundi soir, deux multirécidivistes, âgés de 24 et 29 ans, dont l’un fait l’objet d’un avis de recherche national pour vol par violence, et ce pour leur implication présumée dans une affaire de vol et pour avoir exposé des citoyens et des éléments de police au danger à l’aide de l’arme blanche.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique qu’une patrouille de police avait pris, le 10 mars, les deux mis en cause en flagrant délit de vol d’une fille sous la menace de la violence, avant qu’il ne refusent d’obtempérer, exposant la vie des policiers à un danger imminent à l’aide de l’arme blanche.

Cette situation a contraint l’un des policiers à faire usage de son arme de service en tirant deux balles, l’une de sommation et l’autre ayant atteint l’un des mis en cause, avant qu’ils ne réussissent à prendre la fuite sur une moto, ajoute la même source.

Les recherches et investigations sécuritaires intenses menées par la police judiciaire chargée de localiser où se cachaient les deux suspects ont permis de les arrêter à la ville d’Inezgane en compagnie d’une femme de 40 ans, entretenant une relation illégale avec l’un d’eux.

Le mis en cause blessé a été placé sous surveillance médicale pour recevoir les soins nécessaires, alors que les autres prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer le reste des actes criminels qui leur sont reprochés.

S.L. (avec MAP)