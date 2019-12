Agadir: des meutes de chiens errants inquiètent la population

Il y a à peine quelques jours, des dizaines de chiens errants ont été abattus par balles à Dar Bouazza, aux environs de Casablanca. Cet abattage a vivement indigné les associations locales car, même si ces animaux constituaient un réel danger, il contredit le Dahir interdisant l’utilisation de fusils de chasse dans le périmètre urbain.

Certes, ce phénomène de meutes de chiens, aussi bien à la campagne qu’en ville, devient de plus en plus récurrent et préoccupant. Et plusieurs citoyens en ont pâti, voire perdu la vie des suites d’attaques de chiens.

De nouveau, mais cette fois-ci à Agadir, des internautes viennent de publier des photos et des vidéos montrant des meutes composées de plusieurs chiens errants, investissant plusieurs espaces de la ville.

Ainsi, sur son compte Instagram, une internaute a publié une vidéo où on voit une meute de 10 chiens, attaqués par d’autres chiens errants. De ce fait, l’intervention des Sociétés de protection des animaux est vivement sollicitée par les réseaux sociaux afin que soit mis un terme à l’abattage sauvage de ces animaux.

Les internautes souhaitent également que l’on procède à la vaccination de ces chiens, qui pourraient propager de graves maladies, s’ils sont malades, et contaminer d’autres chiens bien portants.

De même que des acteurs associatifs, des artistes et des journalistes, via leurs pages officielles Facebook, se sont insurgés à l’encontre de ces abattages de chiens errants; En revanche, ils n’ont pas manqué d’exprimer leur admiration aux auteurs d’initiatives de sauvetage et de protection de ces animaux, au lieu de leur liquidation par balles.

Ben Brahim