Agadir: des mesures strictes visent les restaurants

Pendant le dernier week-end, les autorités de la ville d’Agadir ont mené une vaste campagne visant les restaurants qui font fi inconsciemment et inciviquement des mesures préventives et sanitaires, décrétées pour endiguer la propagation et la transmission de la codid-19 et de ses nouvelles souches, dont le variant Omicron.

Ainsi, une source sécuritaire a révélé à Le Site info qu’il a été procédé à la fermeture de trois restaurants, d’un café et d’un bar. Et ce, pour la durée de trois jours successifs avec, en sus, des infractions dont ont été l’objet les établissements incriminés, accusés d’avoir failli aux règlements du protocole sanitaire en vigueur, concernant l’accueil de la clientèle..

La même source a également précisé que des commissions spéciales mènent des rondes sur les avenues de la ville et, en particulier, celles qui connaissent une grosse affluence des citoyens, dans le but de contrôler le degré de respect par les propriétaires des commerces et des restaurants des mesures restrictives décrétées par les autorités compétentes.

L.A.