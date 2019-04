Agadir: des individus encagoulés attaquent l’université Ibn Zohr

Les étudiants de l’université Ibn Zohr d’Agadir ont vécu un véritable cauchemar mardi 23 avril. Des individus encagoulés ont pénétré dans l’établissement et tenté d’agresser des étudiants à l’arme blanche, indique une source bien informée à Le Site info.

Et d’ajouter que les motifs de cette attaque restent inconnus. Cet incident a semé la panique et la terreur au milieu des étudiants qui n’arrivent toujours pas à oublier le drame de l’année dernière. Ils ont demandé aux autorités d’ouvrir une enquête pour déceler les causes de cette affaire, précise la même source.

Notons que le 19 mai 2018, des affrontements violents ont eu lieu à la faculté entre des étudiants du Mouvement culturel sahraoui et amazigh. Un étudiant de droit a été assassiné et d’autres grièvement blessés.

N.K