Agadir: de faux tests PCR font tomber des touristes étrangers

Les éléments de la Sûreté nationale de l’aéroport d’Agadir ont interpellé, le samedi soir du 11 septembre courant, cinq touristes français âgés de 62 à 75 ans, accusés d’avoir présenté de faux tests PCR.

Selon une source de Le Site info, l’enquête préliminaire, diligentée sur cette affaire de faux et d’usage de faux, a révélé que les tests PCR anti-covid-19, en possession des cinq mis en cause, ne sont pas authentiques, mais bel et bien falsifiés. Ceci s’est avéré quand les touristes s’apprêtaient à prendre l’avion à destination de Bordeaux, après avoir été soumis aux mesures sanitaires décrétées par les autorités compétentes dans le but de lutter contre les faux pass vaccinaux.

Les cinq touristes français ont été mis à la disposition à la police judiciaire d’Inezgane en vue de leur audition, sous la supervision du parquet général compétent, et pour un complément d’enquête concernant ces actes de nature criminelle qui menacent la santé et la vie des citoyens. Comme lesdits actes compromettent le bon déroulement de la campagne nationale de vaccination.

L.A.