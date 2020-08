Agadir/covid-19: les autorités durcissent les mesures préventives

Une campagne sans précédent à été lancée, depuis deux jours, par les autorités de la ville d’Agadir. Elle vise essentiellement les citoyens encore réfractaires au port du masque de protection. Laquelle mesure est devenue obligatoire par décision des autorités compétentes afin d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Aussi les agents d’autorité d’Agadir sillonnent-ils les avenues et rues de la ville et de ses environs afin de sensibiliser les citoyens à la nécessité du port des masques de protection.

Les mêmes agents d’autorité ont été vus en train de constater si les commerces et les cafés respectent les mesures préventives et sanitaires de l’état d’urgence. De même qu’il leur est rappelé les horaires de fermeture. Comme ceux qui ne respectent pas lesdites mesures sont avertis des sanctions qu’ils encourent et des amendes prévues s’ils enfreignent les décisions décrétées par les autorités compétentes.

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)