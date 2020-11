Agadir: comment obtenir l’autorisation exceptionnelle de déplacement

La préfecture d’Agadir Ida-Outanane a annoncé le lancement d’un portail électronique dédié à la réception des demandes d’autorisations exceptionnelles de déplacements. Et ce, après la nouvelle série de mesures restrictives mises en vigueur par les autorités, depuis dimanche 22 novembre, en vue d’endiguer la propagation du coronavirus.

Les citoyens désirant obtenir ces autorisations exceptionnelles de déplacements peuvent s’adresser au portail électronique dont l’adresse est www.vm.ma/dad/Controllers/. Ils y effectueront leur inscription et y acteront leurs données personnelles afin que leurs demandes soient électroniquement homologuées par les services compétents.

Cette mesure a été prise en vue d’éviter trop d’affluence présentielle et fait partie de la batterie de nouvelles décisions préventives et sanitaires concernant la ville d’Agadir, dans le cadre de la lutte contre la propagation et la transmission du coronavirus.

Le couvre feu et un contrôle plus drastique aux différents accès de la ville accompagnent cette mesure d’obtention d’autorisations exceptionnelles de déplacement, de et vers la préfecture d’Agadir Ida-Outanane.

A.C.