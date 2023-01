Agadir célèbre le nouvel an amazigh

La ville d’Agadir célèbre ce jeudi le Nouvel An Amazigh 2973 « Yennayer ». L’objectif étant de faire découvrir à la population et aux jeunes générations tout le patrimoine riche amazigh. Une programmation culturelle diversifiée est prévue dans les enceintes culturelles et les grands jardins publics de la ville.

Le programme de ces célébrations comprend des spectacles musicaux et artistiques, en plus d’un certain nombre d’expositions consacrées aux publications amazighes et une exposition d’art plastique qui célèbre l’artisanat amazigh.

Les activités comprennent également des projections de courts métrages amazighs, ainsi que des tables rondes qui étudient et analysent les questions liées à la cause amazighe.

Trois grandes soirées seront organisées dans la Kasbah d’Agadir Oufella, le quartier Bensergaou et le quartier Tikiwine. Un groupe d’artistes de la région seront présents à cet événement. Parmi eux, la Raissa Fatima Tabaamrant, Abdelaziz Ahouzar, El Batoul El Merouani, Said Outajjt et Ahwash Tafraout.

Ces événements, encadrés par le Conseil de la ville d’Agadir en partenariat avec l’association « Timitar » et plusieurs associations locales visent à renforcer l’attractivité culturelle de la ville par des activités qui sont en harmonie avec le passé antique d’Agadir, terre de culture, de tolérance et de coexistence.