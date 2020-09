Agadir: ce que pense la population de la fermeture des plages

La population locale à Agadir a salué la décision de fermeture de “Souk El Had” et des plages relevant de la compétence territoriale de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane.

Suite à la hausse des cas de contaminations par le Covid-19, les autorités de la ville avaient décidé d’imposer des mesures restrictives, par la fermeture des parcs publics et des plages à partir du samedi 12 septembre et de Souk El Had pour 15 jours à partir du 15 septembre.

« La décision de baisser les rideaux de Souk El Had et de fermer les plages d’Agadir est à saluer car la santé des citoyens est prioritaire et cruciale », a indiqué le gadiri (J.D) à la MAP, précisant que la conjoncture actuelle exceptionnelle exige davantage de vigilance pour faire face à cette pandémie.

Pour sa part, (N.K) a relevé, dans une déclaration similaire, que même si l’interdiction d’accès aux plages est dure pour les citoyens et les visiteurs, elle reste indispensable pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

A l’issue d’une réunion d’urgence de la commission locale chargée de l’évaluation de la situation épidémiologique, il a été décidé de fermer également les parcs publics.

Par ailleurs, les commerces de proximité, les grands magasins et les cafés ferment à 22H00, alors que les restaurants devront fermer à 23H00.

De même, les autorités locales ont pris les dispositifs nécessaires pour assurer le respect des mesures de précaution et de prévention contre la pandémie par les personnes et les institutions (distanciation, port des masques de protection, stérilisation…).

