Agadir: ce qu’a saisi la police à bord d’un camion

Le service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir a procédé, mardi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à la saisie d’une tonne et 770 kilogrammes de chira à bord d’un camion frigorifique.

Cette opération sécuritaire conjointe, menée dans la région de Tikiouine, près d’Agadir, a permis la saisie du camion chargé de la drogue et l’interpellation du conducteur et de son accompagnateur, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, faisant savoir qu’après la vérification de leurs identités, l’un des deux individus arrêtés s’est révélé aux antécédents judiciaires.

Les deux mis en cause, âgés de 44 et 28 ans, ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’identifier tous les autres individus éventuellement impliqués dans cette affaire, et déterminer ses ramifications et liens potentiels avec les réseaux internationaux criminels de drogue et de psychotropes, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)