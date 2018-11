Africités: 3000 élus africains attendus à Marrakech

Marrakech abrite du 20 au 24 novembre 2018 le Sommet Africités sous le thème ”La transition vers des villes et des territoires durables: le rôle des gouvernements locaux et régionaux d’Afrique”.

Plus de 3000 élus africains vont débattre avec les organisations de jeunes, les organisations des femmes, les acteurs de la société civile, du secteur privé, du monde de l’université et de la recherche, et du milieu de la coopération internationale, de la nouvelle trajectoire qu’ils proposent en faveur d’un développement plus juste et plus durable de l’Afrique.

Le Sommet comprendra près de 150 sessions dans l’espace Conférence et plus d’une vingtaine d’ateliers dans l’espace Salon.

A l’occasion de cette huitième édition, Le Sommet Africités célébrera ses 20 ans d’existence.