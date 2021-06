« African Lion 2021 »: déploiement d’un hôpital médicochirurgical de campagne dans la région de Tiznit

Au titre des activités parallèles à vocation humanitaire de l’exercice combiné maroco-américain « African Lion 2021″ , qui se tient sur Hautes instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales (FAR), un hôpital médicochirurgical de campagne a été déployé au niveau de la commune d’Amlen prés de Tafraout (province de Tiznit).

Mobilisant des équipes médicales constituées de médecins et d’infirmiers des FAR et de l’Armée américaine, cet hôpital prodigue des prestations médicales et chirurgicales au profit des populations locales de la région.

Dans une déclaration à la MAP, le Colonel Salah Azzarraa, chef de détachement du personnel des FAR à l’hôpital de campagne d’Amlen, a indiqué que cette action qui se poursuivra jusqu’au 18 juin mobilise un staff technique spécialisé et d’importants moyens logistiques , notant que cet hôpital comprend un bloc opératoire et un laboratoire d’analyses médicales, ainsi qu’une unité numérique de radiographie et d’échographie outre une unité de stérilisation médicale.

Avec une capacité de 30 lits, cet hôpital de campagne doté d’un staff médical multidisciplinaire composé de 44 médecins et 51 infirmiers, assure dans le strict respect des mesures anti-coronavirus, des prestations dans plusieurs spécialités dont, la chirurgie générale, la gynécologie, la pédiatrie, l’ophtalmologie, l’otorhinolaryngologie la médecine ORL et la médecine dentaire, a ajouté le Colonel Azzarraa, soulignant que les médicaments sont offerts gratuitement aux patients ainsi que des lunettes de correction.

Opérationnel depuis le 7 juin, cet hôpital a fourni jusqu’a présent 10.000 prestations au profit de 3.000 patients.

Pour sa part, Nikole Ligeza, sergent-chef à l’Armée américaine a affirmé que » nous travaillons avec les Marocains dans cette mission humanitaire. Nous travaillons surtout avec les femmes et les enfants pour leur fournir une médecine éducative afin de garantir une vie saine ».

» Nous sommes très fiers de la coopération avec l’Armée marocaine » a-t-elle ajouté.

Le 17ème exercice combiné maroco-américain « African Lion 2021 » se poursuivra jusqu’au 18 juin 2021 dans les régions d’Agadir, Tifnit, Tan-Tan, Mehbes, Tafraout, Ben Guérir et Kenitra, impliquant de milliers de miliaires multinationaux et un nombre très important de matériel terrestre, aérien et maritime.

En plus des États-Unis d’Amérique et du Royaume du Maroc, cet exercice connaît la participation de la Grande Bretagne, du Brésil, du Canada, de la Tunisie, du Sénégal, des Pays-Bas, d’Italie ainsi que de l’Alliance Atlantique, en plus d’observateurs militaires d’une trentaine de pays représentant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique.

S.L. (avec MAP)