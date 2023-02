Africa 21 : tenue d’un forum autour du nexus eau-énergie-alimentaire

En partenariat avec le Ministère de l’Équipement et de l’Eau, News Com Africa Holding organise, le 21 et 22 février 2023 à l’hôtel Grand Mogador de Casablanca, la 1re édition du Forum Africa 21 sous le thème : « Nexus Eau-Énergie-Alimentaire dans un contexte de changement climatique : La vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour une Afrique résiliente et souveraine ».

Conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI consistant à œuvrer pour la paix en Afrique, à renforcer les liens entre les pays frères et à promouvoir la coopération sud-sud, News Com Africa Holding organise cet événement qui se veut une plateforme de référence pour les thématiques liées à la résilience et à la sécurité continentales, sous tous leurs aspects. Cet événement d’envergure internationale se penchera sur trois volets d’importance majeure pour le continent à savoir la Sécurité hydrique, la Souveraineté énergétique et l’Indépendance alimentaire. Des axes stratégiques qui sont devenus interdépendants à l’heure du changement climatique, de la désertification et des enjeux liés à la géopolitique mondiale de l’énergie.

Eu égard à son expérience et à son expertise dans la rationalisation des ressources hydriques, la priorité qu’il accorde à la lutte pour l’indépendance alimentaire et ses actions en faveur de la souveraineté énergétique, le Maroc est un pays référent pour abriter cet événement.

Avec la participation de profils de haut niveau, l’objectif de ce Forum est de faire émerger un réseau africain durable dédié à ces trois ressources et de conforter la position du Royaume en tant qu’acteur engagé en faveur de la souveraineté africaine.

Tout au long de ce Forum, des sessions seront organisées sous forme de conférences-panel autour de la sécurité hydrique, énergétique, alimentaire, mais aussi des thématiques transversales telles que le climat des affaires et le financement des TPME, l’enseignement et les métiers verts de demain. Ces sessions connaîtront la participation d’intervenants de haut niveau, nationaux et internationaux, de délégations officielles, de maires africains, d’organisations internationales et continentales, de grands groupes d’entreprises publiques et privées des secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’agriculture.

La résilience et la souveraineté du continent, ne pouvant être assurées sans le concourt des Hommes de demain, le Forum Africa 21 dédie une section au capital humain à travers des activités dédiées.

L’occasion pour ces potentiels d’être plongés au cœur des défis du continent, dans un environnement de partage avec des experts et professionnels venus de tous les horizons.

Le Forum donne également la parole aux Marocains du Monde opérant dans ces secteurs afin de valoriser leur expérience au service de la mère patrie et du continent.

AFRICA 21 FORUM récompense les talents africains et les initiatives responsables :

Suite à leurs initiatives responsables et engagées, le Forum Africa21 récompense la créativité et l’engagement des jeunes entrepreneurs et startups. À l’issue d’une délibération par le Comité de sélection, des Prix Africa 21 pour l’Innovation seront attribués lors de la cérémonie d’ouverture.

Un Prix d’honneur sera également attribué à une personnalité africaine en considération de son engagement et de ses efforts au profit de l’Afrique.