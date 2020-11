Affluence monstre devant les labos de dépistage: une organisation interpelle Ait Taleb

Le Forum marocain pour la démocratie et les droits de l’Homme a adressé une correspondance au ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, au sujet de l’affluence massive des citoyens vers les laboratoires de dépistage de Covid-19 dans la région du Gharb.

L’organisation a affirmé dans ladite correspondance, que le fait que le nombre de laboratoires autorisés à dépister le coronavirus dans la région soit si limité est incompréhensible. D’autant plus que le nombre de cas de covid-19 dans la province augmente de plus en plus. Le forum a ainsi appelé le ministère de la Santé à intervenir et accorder l’autorisation du dépistage à plus de laboratoires, afin de permettre plus de fluidité dans les visites.

Selon le forum, le ministre de la Santé devrait intervenir pour mettre fin au calvaire des personnes qui souhaitent se faire dépister. Les visiteurs des laboratoires sont souvent obligés d’attendre pendant des heures, dans le non-respect des mesures liées à la distanciation physique. L’organisation déplore également le retard injustifié des résultats des tests, qui peuvent des fois prendre des jours, voire des semaines au lieu de 24 heures.

M.F.