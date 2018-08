Affaire Saad Lamjarred: la réaction de Laura Prioul

Il y a quelques mois, Laura Prioul avait expliqué qu’elle a presque regretté d’avoir porté plainte contre Saad Lamjarred et qu’elle se sentait incomprise. “Des gens m’ont reproché d’avoir fait ça pour être connue…je suis la méchante de l’histoire”, avait lâché Laura Prioul. Sa mère avait également lancé un message de détresse et dénoncé l’attitude de la justice française.

