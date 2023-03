Affaire Saad Lamjarred: l’actrice Jamila El Haouni répond à ses détracteurs (PHOTO)

Une déclaration de l’actrice marocaine, Jamila El Haouni, à propos, croit-on, du chanteur Saad Lamjarred,-condamné à 6 ans de prison ferme par la Cour d’assises de Paris et qui a fait appel à ce jugement-, a suscité et suscite encore une grande polémique sur les réseaux sociaux et a été appréhendée différemment par les internautes

Et via son compte officiel Instagram, l’artiste a tenu à expliciter ses propos, surtout après qu’une de ses vidéos a été largement partagée, avec des commentaires qui l’ont, peu ou prou, perturbée.

Ainsi, ayant choisi de publier une photo où elle est en compagnie de Nezha Regragui, elle a écrit le commentaire suivant: « Loin des titres à la recherche du sensationnel et du buzz, ma déclaration était claire et nette! J’ai affirmé que je n’apporterai pas mon soutien à un quelconque violeur ou à un harceleur, de façon générale ».

Jamila El Haouni a également tenu à préciser: « Quant à l’affaire de Saad, elle est toujours entre les mains de la justice française et le verdict définitif n’as pas encore été prononcé ».

Et de poursuivre: « Saad reste un grand artiste marocain possédant un riche répertoire d’œuvres qui ont honoré la patrie et nous ont toutes et tous enchantés. Et Lalla Nezha et Ssi Bachir sont des collègues que nous respectons et estimons beaucoup et dont nous partageons la grande douleur concernant leur cher fils ».

L.A.