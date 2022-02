Drame de Rayan: ce qu’il s’est passé

Les équipes de sauvetage ont réussi, samedi soir, après 5 jours d’efforts continus, à extraire Rayan Aourram du puits de 32 mètres de profondeur dans lequel il était bloqué.

Les équipes de sauvetage ont réussi à atteindre l’enfant et à extraire sa dépouille après une intervention laborieuse ayant duré 5 jours, avant de le conduire par ambulance, puis par hélicoptère médical de la Gendarmerie royale, à l’hôpital.

Suite au tragique incident qui a coûté la vie à l’enfant Rayan Aourram, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, a eu un appel téléphonique avec M. Khaled Aourram et Mme Ouassima Kharchich, parents du défunt décédé suite à sa chute dans un puits.

Depuis mardi, des efforts soutenus ont été déployés sans relâche pour sauver l’enfant de 5 ans. Ainsi un comité de suivi et de sauvetage a été créé au niveau de la province de Chefchaouen, pour coordonner les efforts des différentes équipes d’intervention, à savoir la protection civile, la Gendarmerie royale, les autorités locales et les secouristes du Croissant Rouge, en plus de médecins, infirmiers, ingénieurs et techniciens.

Des bulldozers et des engins lourds, appuyés par des dizaines d’éléments des autorités locales, de la protection civile, de la Gendarmerie royale et des forces auxiliaires, sous la supervision directe des autorités provinciales, ont été déployés, pour secourir Rayan, tombé dans ce puits de 32 mètres.

Les efforts de sauvetage n’ont pas cessé avec l’espoir de secourir l’enfant sain et sauf, et les autorités ont déployé l’ensemble des moyens nécessaires pour ce faire, tout en acheminant à Rayan eau et oxygène par tubes.

Après le forage vertical, les travaux de creusement horizontal ont débuté vendredi avec beaucoup de précaution par une équipe d’experts de la protection civile, afin d’atteindre l’enfant.

Le creusement horizontal a été poursuivi de manière manuelle, en utilisant des outils particuliers, et avec énormément de précaution de peur d’un glissement de terrain au niveau du puits.

Le défunt, dont l’incident a suscité beaucoup d’intérêt aux niveaux national et international, et une compassion sans précédent, est tombé mardi dans le puits, près de la maison de sa famille.