Affaire Pierrette M’jid: la justice a tranché en appel

Le verdict du procès en appel du conducteur incriminé (M.C.M), dans la mort de Pierrette M’jid, veuve de l’ancien résistant Mohamed M’jid, est tombé ce mardi 2 octobre. Au grand bonheur de la famille de la défunte, la peine du jeune chauffard qui avait été condamné dans un premier temps à une peine de deux mois de prison et à une amende de 10.000 dirhams a été revue à la hausse. La Cour d’appel de Casablanca a ainsi condamné le mis en cause à 10 mois de prison dont cinq avec sursis et décidé le retrait de son permis de conduire pendant deux ans.

