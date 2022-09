Affaire Nora Fatehi: ce que l’on sait

Nora Fatehi a été interrogée récemment par la police de Delhi en Inde dans une affaire qui fait polémique dans le pays. L’actrice aurait été questionnée pour un total de 11 heures par la police locale.

Le nom de l’artiste maroco-canadienne a été lié à une affaire d’extorsion à près de 50.000.000 dollars en Inde. L’auteur du crime est un homme d’affaires indien du nom de Sukesh Chandrashekhar. Celui-ci aurait offert plusieurs « cadeaux » de valeur à Fatehi, dont une BMW dernier cri.

Selon plusieurs médias locaux, l’actrice a été entendue le 2 septembre durant 6 heures, où on lui aurait posé plus de 50 questions dans cette affaire. La police de Delhi l’aurait recontactée dans la journée du 15 septembre, pour un interrogatoire de 5 heures. 30 questions lui ont été posées, concernant à qui appartient la voiture, sa relation avec les mis en cause ainsi que l’implication de son beau-frère dans cette histoire.

Fatehi aurait expliqué que la voiture et un sac de luxe seraient des cadeaux offerts en guise de paiement par la femme du businessman, après avoir assisté à un événement qu’elle a tenu à Chennai. L’actrice a indiqué qu’elle n’a jamais rencontré Sukesh Chandrashekhar en personne, mais que celui-ci a essayé de la contacter à plusieurs reprises. Étant suspicieuse de ses motivations, elle n’aurait jamais cherché à répondre à ses appels.

L’artiste a été écouté par l’Economic Offences Wing, spécialisée dans les crimes économiques impliquant des fraudes à grande échelle, sur ordre du tribunal de Patiala à Delhi. Le Chef de la police, Ravindra Yadav, a indiqué que l’actrice pourrait bien être convoquée à nouveau pour être interrogée, dans la mesure où certaines zones d’ombres persistent dans cette affaire.

Chandrashekhar, qui est actuellement en prison, est accusé d’avoir arnaqué de nombreuses personnes, y compris des personnalités bien placées, à l’image de l’épouse de l’ancien promoteur de Fortis Healthcare, Shivinder Mohan Singh, Aditi Singh.

A.O.