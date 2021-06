Affaire Najat Khairallah: l’actrice a-t-elle retiré sa plainte ? (PHOTO)

L’actrice marocaine Najat Khairallah a démenti les rumeurs selon lesquelles elle aurait retiré sa plainte pour harcèlement sexuel contre son collègue Tarik Bakhari.

Dans une publication sur son compte Instagram, l’actrice a affirmé que l’affaire est entre les mains de la justice. « L’affaire est toujours en cours. L’acquittement de l’accusé n’est qu’une rumeur », a-t-elle écrit.

Et d’ajouter : « Je n’ai ni retiré ma plainte ni reçu des excuses. Et personne n’est intervenu pour nous réconcilier. Mon espoir en la justice est grand. Non au harcèlement! je n’abandonnerai jamais mon droit ».

Pour rappel, l’actrice avait accusé son collègue de harcèlement sexuel, précisant que ce n’est pas la première fois que ce dernier lui manque de respect. Khairallah avait même publié, sur son compte facebook, une conversation pour prouver ses dires. « Je souffre depuis plusieurs années du comportement d’un confrère qui persiste dans ses avances malgré mon refus. Je lui ai pardonné à plusieurs reprises. La nuit dernière, il m’a envoyé des propos indécents et a fait la sourde oreille à mes avertissements. Il m’a tellement provoqué que j’ai dû réagir pour me défendre et lui montrer mon vrai visage. J’ai décidé de dénoncer cet individu qui n’a pas hésité à me faire des avances en plein Ramadan et à insulter ma mère », avait-elle écrit.

M.F.