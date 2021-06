Affaire « Moulat lkhimar »: la jeune femme porte plainte contre l’auteur de la vidéo

La jeune Hanae B, alias « moulat lkhimar » connue pour son implication dans l’affaire de la vidéo érotique qui avait créé un tollé sur les réseaux sociaux, a porté plainte contre l’auteur de l’enregistrement. la jeune femme avait été filmée en pleins ébats amoureux avec un homme et l’enregistrent vidéo avait été publié, largement partagé et commenté.La jeune femme avait été filmée en pleins ébats amoureux avec un homme et l’enregistrement vidéo avait été publié, largement partagé et commenté.

Selon le collectif « stop 490 », il s’agit d’un Marocain résidant aux pays bas. Le dénommé M.C.C est actuellement recherché par la police néerlandaise suite à la diffusion d’un mandat d’arrêt d’Interpol, ajoute-t-on.

À noter que le procureur du roi près la Cour d’appel de Tétouan avait auparavant ordonné de lancer un avis de recherche international à l’encontre de cet individu.

Pour rappel, la jeune femme, Hanae B., avait écopé d’une peine d’un mois de prison ferme, assortie d’une amende de 500 DH, dans le cadre de cette affaire.