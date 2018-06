Affaire Merdas: peine capitale et perpétuité pour les assassins

Quinze mois après l’assassinat de Abdellatif Merdas, député de l’Union constitutionnelle (UC), la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca a prononcé son verdict à l’encontre des personnes impliquées dans cet horrible meurtre. Il s’agit de Wafaa Bensamadi, la veuve du député assassiné, Hicham Mouchtari, conseiller communal, le neveu de celui-ci, Hamza Maqboul, ainsi que la voyante, Rokiya Chahboune, qui servait d’agent de liaison entre l’épouse de la victime et Mouchtari. Ainsi, le tribunal a condamné le conseiller, exécuteur de l’assassinat, à la peine capitale. La veuve noire, elle, a écopé de la perpétuité, alors que chacun des autres accusés a été condamnés à 30 ans de prison. Des verdicts sans surprise, déclare une source de Le Site info, eu regard à la gravité des faits criminels perpétrés. A rappeler que les chefs d’accusation vont de l’utilisation d’arme à feu, à l’adultère et à dissimulation de personne recherchée, ainsi qu’à celle d’indices compromettants. La même source précise que la défense des accusées a eu beaucoup de peine à invoquer une quelconque circonstance atténuante. Ce qui signifie qu’au cas où les condamnés auraient une fort improbable possibilité de faire appel, les verdicts seraient inchangés, vu l’horreur de l’assassinat de Abdellatif Merdas et le plan diabolique ourdi pour sa liquidation physique. L.A.

