Affaire Mehdi Foulane-Narjis El Hallak: Hassan Foulane sort de son silence

Les pages spécialisées dans l’info people ne parlent, ce mercredi matin, que du différend conjugal de l’acteur Mehdi Foulane et sa femme Narjiss El Hallak. Sur son compte Instagram, l’actrice a annoncé mardi soir sa séparation avec son mari, se plaignant de lui et de sa famille qui, selon ses termes, n’a jamais accepté cette union et n’a jamais reconnu sa fille Fenna.

A ce propos, Le Site info a contacté l’acteur Hassan Foulane. « Des problèmes, on en trouve chez toutes les familles », a-t-il confié. L’acteur a refusé, toutefois, de commenter les propos de Narjiss El Hallaq, soulignant que le vrai problème réside dans les attaques qu’il a subies, avec sa famille, sur les réseaux sociaux. Il a révélé, d’ailleurs, son intention de poursuivre tous ceux qui l’ont offensé.

Foulane a également refusé d’émettre tout commentaire concernant une possibilité de réconciliation, soulignant que sa famille n’est pas du genre à dévoiler ses affaires personnelles dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Concernant le différend conjugal de son fils, le père a déclaré qu’il ne peut intervenir entre une femme et son mari. « Ce qu’ils se sont dits ne me concerne pas », a souligné Foulane.

Concernant le recours au test ADN pour prouver la paternité de Mehdi Foulane et l’inscrire dans le registre familial, Hassan Foulane, a révélé que la procédure était normale et nécessaire afin de prouver la filiation. « Fenna est notre fille, et nous ne pouvons ne pas la reconnaître », a-t-il confié.

S.L.