Affaire « Leila et l’avocat »: Me El Haini se prononce sur le verdict du test ADN (VIDEO)

Me Mohamed El Haini, membre du Comité de défense dans l’affaire dite « Leila et l’avocat », a déclaré que justice a été rendue à l’enfant Nour, après avoir confirmé que son géniteur est bel et bien Me Mohamed Tahari.

Ce verdict, a ajouté Me El Haini, constitue « une fierté pour tous les Marocains ». Et de poursuivre que le tribunal a considéré que les relations entre Leila et l’avocat sont légitimes et ont abouti à la grossesse de la jeune femme.

La sentence du tribunal est donc juste et institutionnelle, selon lui, permettant la protection de Nour et en conformité avec les dispositions de la Constitution marocaine, ainsi qu’avec la Convention internationale des droits de l’enfant et leur parentalité.

L’avocat de Leila a également précisé que Me Tahari a refusé d’effectuer le test de paternité. Refus qui a été jugé par le tribunal comme une fuite en avant, ayant pour but d’éviter que la vérité ne soit révélée au grand jour.

Pour rappel, le Tribunal de la famille et des affaires sociales de Casablanca a ordonné au plaignant, lundi 12 avril courant, de reconnaître sa fille Nour, née de ses rapports par mariage coutumier (par Fatiha) avec Leila.

A noter que la maman avait auparavant déclaré à Le Site info qu’elle a vécu avec l’avocat une histoire d’amour ayant duré cinq années et ayant enfanté Nour. Elle avait aussi expliqué que le père a refusé de reconnaître son enfant, en assurant détenir de nombreuses preuves que l’avocat était venu demander sa main et qu’ils ont vécu maritalement, tous deux, pendant de longues années.

A.Z.