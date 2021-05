Affaire « Leila et l’avocat »: le verdict est tombé!

L’affaire dite « Leila et l’avocat », depuis qu’elle a éclaté au verdict final, a connu de nombreux rebondissements à la contradiction flagrante. D’audience en audience, on change de plaignant et de mis en cause. Une fois, c’est l’une, une autre fois, c’est l’autre et « Une chatte n’aurait pas retrouvé ses petits » dans ce dossier.

Mais la justice a toujours le dernier mot et le Tribunal de première instance de Ain Sebaâ, à Casablanca, a tranché, une bonne fois pour toutes dans l’affaire « Leila et l’avocat », en faveur de Me Mohamed Tahari et son épouse légitime, avocate aussi.

Ainsi, ce sont Leila Saghani et sa sœur qui ont été condamnées par le Tribunal, mercredi 19 mai courant. La première, qui affirmait mordicus avoir eu des relations avec l’avocat et avoir eu un enfant de lui, a écopé d’une peine d’emprisonnement ferme de deux mois, assortie d’une amende de 2000DH. Les chefs d’accusation portés contre elle vont de l’adultère à la publication et le partage de « photos d’une personne dans un lieu privé ».

Quant à sa soeur, Karima Sarghani, elle a été condamnée à un mois d’emprisonnement ferme et à une amende de 2000 DH pour « avoir distribué des photos d’une personne prises dans un lieu privé ». Et ce n’est pas tout! Le procès civil a également condamné Leila Sarghani à verser des dommages et intérêts civils de 5000DH au profit de Me Fatima-Zahra Ibrahimé, épouse de Me Mohamed Tahari.

L.A.