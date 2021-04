Affaire « Leila et l’avocat »: le verdict du test ADN est tombé

Ce lundi 12 avril, le Tribunal de la famille de Casablanca a rendu son verdict dans l’affaire de Leila et de l’avocat, Mohamed Tahari. En effet, ce dernier est bel et bien le père de la petite fille Nour, a annoncé le tribunal.

Après avoir accepté, en janvier dernier, la requête de la reconnaissance de la filiation (ADN) de l’enfant Nour, dont la mère est Leila, le tribunal a officiellement reconnu Me Mohamed Tahari comme père biologique, ce matin.

La décision est intervenue quelques semaines après que le tribunal a ordonné de faire un test ADN génétique pour mettre fin à la controverse liée à cette affaire.

Marié avec une autre femme, l’avocat au barreau de Casablanca, avait eu une relation extra-conjugale avec Leila. Cette dernière a affirmé qu’elle croyait être officiellement l’épouse de Me Tahari et a ajouté que c’est lui qui s’occupait des procédures de mariage.

De son côté, l’épouse légitime de l’avocat, elle aussi avocate, avait déposé plainte contre le couple, avant de renoncer à poursuivre son mari. Elle avait accusé Leila de chantage et d’adultère. Toutefois, Leila niait cette version des faits et expliquait qu’elle détenait des photos montrant leur fête de fiançailles, Me Tahiri et elle..

Cette affaire, qui a duré plus d’un an, a certes fait couler beaucoup d’encre. Mais elle constitue une première judiciaire au Maroc qui fera jurisprudence dans d’autres cas similaires.

