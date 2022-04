Affaire Kinder: quels sont les symptômes de la salmonellose ?

Le Maroc, comme certains pays d’Europe, a décidé de retirer des ventes certains produits de la marque Kinder, en raison d’une suspicion d’infection à la bactérie Salmonella Typhimurium.

A ce propos, le médecin chercheur en système et en politique de santé, Tayeb Hamdi, a expliqué que ladite bactérie atteint principalement le système digestif.

Le chercheur précise que parmi les symptômes de cette bactérie figurent les fortes douleurs d’estomac, la diarrhée, les vomissements et la fièvre. Et d’ajouter que ces symptômes apparaissent entre 12 et 72 heures après avoir consommé des aliments contenant la bactérie.

Notre interlocuteur ajoute que la salmonelle se trouve dans les aliments crus, comme le poulet ou la viande rouge, les œufs et le lait.

Et de souligner que cette bactérie se transmet à l’homme de plusieurs manières: via les aliments crus, les légumes, les fruits exposés aux animaux infectés par cette bactérie, les animaux de compagnie…

Pr Hamdi ajoute que la plupart des personnes infectées par cette bactérie se rétablissent après quatre jours, mais les nourrissons et les personnes âgées risquent des complications, pouvant aller jusqu’à la mort.

M.F.