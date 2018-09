Affaire Khadija: voici ce qu’a décidé le juge d’instruction

Le juge d’instruction près la cour d’appel de Beni Mellal, a ajourné, ce jeudi matin, l’examen du cas de Khadija, victime de viol et de torture par plus de 10 personnes, au 10 octobre prochain.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK