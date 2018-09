Affaire Khadija: l’UNICEF entre en jeu

Les dispositifs territoriaux doivent être centrés sur l’enfant et la famille, favoriser les mesures préventives, être fondés sur la gestion de cas individuels, autour desquels s’organisent une prise en charge et une offre de services de qualité adaptée à chaque situation, et coordonnée entre les différents intervenants, indique l’UNICEF.

